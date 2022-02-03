«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Брозовичу

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» и национальной команды Хорватии Марсело Брозовичу, сообщает Sport.es.
По данным источника, 29-летний Брозович является одним из игроков, которым руководство «Барселоны». планирует усилить команду в летнее трансферное окно. Отмечается, что ранее Брозович получил предложение от «Интера» о продлении контракта, однако отказался подписывать новое соглашение.
Ранее сообщалось об интересе к Брозовичу со стороны «Ньюкасла»,.
Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, отметившись одной голевой передачей.
Контракт Брозовича истекает в конце нынешнего сезона. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 40 млн.
- 3 февраля 2022
-
03:57
-
02:55
-
02:35
-
01:34
-
01:09
-
00:57
-
00:56
-
00:40
-
00:30
-
00:22
-
00:07
- 2 февраля 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:49
-
23:34
-
23:17
-
23:00
-
22:58
-
22:52
-
22:45
-
22:42
-
22:16
-
21:57
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:39
-
21:20
-
21:08
-
21:01
-
20:52
-
20:47
-
20:42
-
20:38