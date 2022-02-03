«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Брозовичу

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» и национальной команды Хорватии Марсело Брозовичу, сообщает Sport.es.

По данным источника, 29-летний Брозович является одним из игроков, которым руководство «Барселоны». планирует усилить команду в летнее трансферное окно. Отмечается, что ранее Брозович получил предложение от «Интера» о продлении контракта, однако отказался подписывать новое соглашение.

Ранее сообщалось об интересе к Брозовичу со стороны «Ньюкасла»,.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, отметившись одной голевой передачей.

Контракт Брозовича истекает в конце нынешнего сезона. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 40 млн.