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Сборная США одержала уверенную победу над Гондурасом в отборе ЧМ-2022

Сборная США одержала уверенную победу над Гондурасом в отборе ЧМ-2022
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Завершился матч 11-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда США принимала Гондурас. Встреча прошла в Сент-Поле (США) на стадионе «Алльянз Филд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Сборная США открыла счёт в матче на восьмой минуте после точного удара Уэстона Маккенни. На 37-й минуте Уокер Циммерман забил второй гол хозяев, а на 67-й минуте Кристиан Пулишич установил окончательный результат.

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 11-й тур
03 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
США
Окончен
3 : 0
Гондурас
1:0 Маккенни – 8'   2:0 Циммерман – 37'   3:0 Пулишич – 67'

В другом матче 11-го тура в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики в гостях переиграла национальную команду Ямайки со счётом 1:0. Автором победного мяча стал Хоэль Кэмпбелл, отличившийся на 62-й минуте.

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 11-й тур
03 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК
Ямайка
Окончен
0 : 1
Коста-Рика
0:1 Кэмпбелл – 62'

Сборная США, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице. Коста-Рика, у которой 16 очков, идёт пятой.

Лидирует Канада, у которой 22 очка и одна игра в запасе.

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