Сборная США одержала уверенную победу над Гондурасом в отборе ЧМ-2022

Завершился матч 11-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда США принимала Гондурас. Встреча прошла в Сент-Поле (США) на стадионе «Алльянз Филд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



Сборная США открыла счёт в матче на восьмой минуте после точного удара Уэстона Маккенни. На 37-й минуте Уокер Циммерман забил второй гол хозяев, а на 67-й минуте Кристиан Пулишич установил окончательный результат.

В другом матче 11-го тура в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики в гостях переиграла национальную команду Ямайки со счётом 1:0. Автором победного мяча стал Хоэль Кэмпбелл, отличившийся на 62-й минуте.

Сборная США, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице. Коста-Рика, у которой 16 очков, идёт пятой.



Лидирует Канада, у которой 22 очка и одна игра в запасе.