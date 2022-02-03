Сборная США одержала уверенную победу над Гондурасом в отборе ЧМ-2022

Завершился матч 11-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда США принимала Гондурас. Встреча прошла в Сент-Поле (США) на стадионе «Алльянз Филд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Сборная США открыла счёт в матче на восьмой минуте после точного удара Уэстона Маккенни. На 37-й минуте Уокер Циммерман забил второй гол хозяев, а на 67-й минуте Кристиан Пулишич установил окончательный результат.
В другом матче 11-го тура в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики в гостях переиграла национальную команду Ямайки со счётом 1:0. Автором победного мяча стал Хоэль Кэмпбелл, отличившийся на 62-й минуте.
Сборная США, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице. Коста-Рика, у которой 16 очков, идёт пятой.
Лидирует Канада, у которой 22 очка и одна игра в запасе.
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