«Просто великолепно». Березуцкий — об игре новичков ЦСКА Языджи и Медины

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу армейской команды в товарищеском матче с датским «Виборгом» (3:2).
«Мы сейчас не смотрим на результат. То, что было много голов, — это хорошо. Это всегда пища для размышлений. Речь и о тех голах, которые забили мы, и о тех, которые мы пропустили. Это повод для разбора ошибок. Но, на мой взгляд, болельщикам матч должен был понравиться – голов много, игра была открытая.
Доволен ли игрой новичков? Да, доволен. И Юсуф Языджи, и Хесус Медина сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.
Набабкин в опорной зоне – это эксперимент? По-моему, это логично. У нас нет центральных полузащитников. Но Кирилл с его опытом и пониманием игры великолепно смотрелся на этой позиции. Тоже один из лучших игроков матча с «Виборгом». Селекционный отдел прекрасно знает, что у нас нет центральных полузащитников, но в товарищеском матче там кто-то должен был сыграть на этой позиции, а Кирилл Набабкин на эту позицию подходит больше всех. Он и официальные матчи на этой позиции играл», — сказал Березуцкий в видео на клубном YouTube-канале ЦСКА.
- 3 февраля 2022
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