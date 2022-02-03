Федотов: не думаю, что футболисты, которые пришли в «Сочи» из больших клубов, забракованы

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о футболистах, которые переходят в клуб.
«Как удаётся реанимировать футболистов, забракованных в больших клубах? Я не думаю, что они были забракованы. Это вопрос философский. В каждой команде происходят изменения, и ребят, которые под них попали, я не могу назвать забракованными.
Это конкуренция. У нас желания прогрессировать едины, совпадают. Я думаю, что секрет кроется в любви к футболу, желании расти и быть на поле лучшими», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
После 18 туров в чемпионате России «Сочи» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит».
- 3 февраля 2022
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