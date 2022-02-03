Директор «Байера»: вряд ли Азмун приехал в такой хорошей форме, что сразу попадёт в состав

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес заявил, что новичок команды Сердар Азмун вряд ли сыграет в ближайшем матче Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Игра состоится в воскресенье, 6 февраля.
«У Азмуна были лёгкие травмы и коронавирус. Ближайшие несколько дней, а может, и недель, мы будет работать, чтобы вернуть его в форму. Когда начнётся плотный график и будет много решающих игр, Сердар станет отличным дополнением для команды.
Азмун уже получил визу в Тегеране – это нужно, чтобы он смог приехать и играть. Дальше мы проведём медицинское обследование, а также выясним, каков его уровень работоспособности на данный момент. Трудно дать точный прогноз. Нам понадобится немного времени. Но нападающие могут сыграть всего несколько минут и постепенно входить в ритм.
Я не думаю, что Азмун попадёт в состав на воскресный матч с дортмундской «Боруссией». Удивлюсь, если он прибыл сюда в такой хорошей форме, что сразу попадёт в состав на матч», — приводит слова Рольфеса Kicker.
Напомним, 30 января «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу 27-летнего иранского нападающего. Несколько дней назад немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом». Однако позже стороны решили осуществить этот трансфер зимой.
«Зенит» также объявил о приобретении нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто, который рассматривается как альтернатива ушедшему Азмуну.
- 3 февраля 2022
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