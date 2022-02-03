Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Н'Диайе покинул «Текстильщик»

Игрок ЦСКА Н'Диайе покинул «Текстильщик»
Комментарии

Футболист московского ЦСКА Лассана Н'Диайе покинул «Текстильщик». Об этом сообщила пресс-служба ивановского клуба.

Малийский футболист стал частью команды из Иванова летом минувшего года. С момента перехода он отыграл за «Текстильщик» в 13 матчах, в которых забил 2 мяча, оба — на последних минутах матча с «Балтикой», в котором красно-чёрные одержали победу со счётом 3:2.

В сезоне-2020/2021 Н'Диайе играл в аренде за «Велес», в составе которого провел 12 матчей в Футбольной национальной лиге, отметившись 2 голами. Нападающий перешёл в ЦСКА в 2018 году. За это время выступал на правах аренды за шведский клуб «АФК Эскильстуна» и российский «Велес». Контракт с армейцами действует до лета 2023 года.

Новость по теме
Боков: пообещал отомстить за то, что двадцать с лишним лет назад «Виборг» обыграл ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022