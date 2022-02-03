Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Уткин: если бы хотел, Галицкий хоть завтра выпустил бы 11 воспитанников

Даниил Уткин: если бы хотел, Галицкий хоть завтра выпустил бы 11 воспитанников
Комментарии

Воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за «Ахмат», рассказал о мечте владельца «быков» Сергея Галицкого выпустить в основном составе на матч 11 воспитанников краснодарской команды.

«Верю, что мечта Галицкого про 11 воспитанников в основе осуществится. Этот момент настанет, но через трудности и ошибки. Если бы Галицкий так хотел, он бы мог выпустить их хоть завтра. Просто пока не все воспитанники готовы. Но Галицкий уже может гордиться тем, что создал такую академию и растит молодых парней для российского футбола. Он дарит шанс развиваться, показать себя. За это я ему всегда буду благодарен», — рассказал Уткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022