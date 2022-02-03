Даниил Уткин: если бы хотел, Галицкий хоть завтра выпустил бы 11 воспитанников

Воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за «Ахмат», рассказал о мечте владельца «быков» Сергея Галицкого выпустить в основном составе на матч 11 воспитанников краснодарской команды.



«Верю, что мечта Галицкого про 11 воспитанников в основе осуществится. Этот момент настанет, но через трудности и ошибки. Если бы Галицкий так хотел, он бы мог выпустить их хоть завтра. Просто пока не все воспитанники готовы. Но Галицкий уже может гордиться тем, что создал такую академию и растит молодых парней для российского футбола. Он дарит шанс развиваться, показать себя. За это я ему всегда буду благодарен», — рассказал Уткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.