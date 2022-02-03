Лапорта рассказал о целях «Барселоны» на нынешний сезон

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о целях каталонского клуба на нынешний сезон.



«Мы хотим выиграть Примеру и Лигу Европы. Если мы этого не добьёмся, то дадим ситуации оценку», — цитирует Лапорту Marca.



После 21 сыгранного тура в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на 5-м месте в турнирной таблице. Каталонцы имеют в своём активе 35 очков. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», который за 22 матча набрал 50 очков.



В 1/16 финала Лиги Европы сине-гранатовым предстоит сыграть с итальянским «Наполи». Первая встреча состоится 17 февраля, а вторая пройдёт через неделю – 24 февраля.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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