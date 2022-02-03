Рангник подтвердил, что «МЮ» отказался отпускать Лингарда из-за скандала с Гринвудом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что «красные дьяволы» отказались отпускать хавбека Джесси Лингарда из-за ситуации с Мэйсоном Гринвудом.



«Три недели назад Джесси не хотел уходить, но затем он переменил своё решение. Я разговаривал с ним 10 дней назад и прекрасно понял, почему он хочет покинуть клуб. Ему нужно игровое время, чтобы повлиять на своё будущее и поехать на чемпионат мира.



Я сказал ему, что, если он найдёт клуб, который сумеет договориться с нашим клубом, я позволю ему уйти. Но, учитывая последние события, ситуация поменялась, хотя у нас также не было соглашения ни с каким другим клубом. Так что правление приняло решение и оставило Джесси до конца сезона.



Остался ли Лингард из-за Гринвуда? В каком-то смысле да, но правление клуба сообщило мне, что они не смогли прийти к соглашению ни с одним клубом, который был заинтересован в Лингарде. В понедельник вечером, когда окно закрылось, руководство сказало мне, что они бы предпочли оставить Джесси, поэтому я понял и принял их позицию.



Так что на ситуацию с Лингардом повлияли два фактора — проблемы с Гринвудом и отсутствие соглашения с другим клубом», — приводит слова Рангника сайт российских болельщиков «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в адрес 20-летнего игрока поступили обвинения в насилии. Об этом сообщила девушка футболиста Гарриет Робсон. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес, а полиция арестовала его. Nike, спонсирующий спортсмена, приостановил сотрудничество с Гринвудом.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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