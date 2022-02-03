«Ростов» не смог обыграть «Хеккен», который занимает 12-е место в чемпионате Швеции

Сегодня, 3 февраля, прошёл товарищеский матч между шведским «Хеккеном» и «Ростовом». Противостояние завершилось со счётом 0:0. Команды голов не забили.

На 9-й минуте жёлтую карточку получил форвард ростовчан Николай Комличенко. «Хеккен» располагается на 12-м месте в чемпионате Швеции. Всего в высшей лиге страны выступают 16 команд.

Напомним, «Ростов» прилетел на сборы в Испанию 14 января. Команда Виталия Кафанова будет готовиться здесь к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге до 21 февраля. 27 февраля «Ростов» в рамках матча 19-го тура чемпионата России встретится с «Крыльями Советов» в гостях. После 18 матчей Российской Премьер-Лиги ростовчане занимают 14-ю строчку турнирной таблицы, набрав 18 очков.