Дуглас Коста продолжит карьеру в МЛС

«Лос-Анджелес Гэлакси» достиг договорённости с нападающим «Гремио» Дугласом Костой, который перейдёт в американскую команду на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
31-летний футболист будет арендован до конца сезона, тогда у него истекает контракт с «Гремио». Затем Коста подпишет контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» на два года. В воскресенье Коста должен прилететь в США. «Фламенго» также интересовался игроком.
В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник провёл 26 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. «Гремио» по итогам сезона не удалось сохранить прописку в высшем дивизионе, клуб вылетел в бразильскую Серию B.
Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр». Также полузащитник выступал за «Баварию» и «Ювентус».
«Лос-Анджелес Гэлакси» в прошедшем сезоне МЛС занял 8-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф. Победителем турнира стала команда «Нью-Йорк Сити».
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