Коул: «Тоттенхэм» подписал Кулушевски и Бентанкура, мало игравших в слабом «Ювентусе»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул высказался о переходе в «Тоттенхэм Хотспур» двух полузащитников «Ювентуса» — Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура.



«Шпоры» подписали двух игроков, которым было трудно пробиться в слабый по меркам «Ювентуса» состав. Я смотрел несколько матчей этой команды, плюс комментировал две игры. Это даже не «Ювентус» двухгодичной давности.



Так что хотя эти двое и достойные футболисты, но действительно ли они усилят «Тоттенхэм»? Может быть, немного», — цитирует Коула Metro со ссылкой на Coral.



Бентанкур подписал контракт с лондонцами до 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит € 19 млн, ещё € 6 млн предусмотрены в качестве бонусов.



Кулушевски же «Тоттенхэм» арендовал на 18 месяцев с правом выкупа. Аренда обойдётся в € 10 млн, сумма выкупа — € 35 млн.

«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:

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