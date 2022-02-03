Коул: «Тоттенхэм» подписал Кулушевски и Бентанкура, мало игравших в слабом «Ювентусе»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул высказался о переходе в «Тоттенхэм Хотспур» двух полузащитников «Ювентуса» — Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура.
«Шпоры» подписали двух игроков, которым было трудно пробиться в слабый по меркам «Ювентуса» состав. Я смотрел несколько матчей этой команды, плюс комментировал две игры. Это даже не «Ювентус» двухгодичной давности.
Так что хотя эти двое и достойные футболисты, но действительно ли они усилят «Тоттенхэм»? Может быть, немного», — цитирует Коула Metro со ссылкой на Coral.
Бентанкур подписал контракт с лондонцами до 2026 года. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит € 19 млн, ещё € 6 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Кулушевски же «Тоттенхэм» арендовал на 18 месяцев с правом выкупа. Аренда обойдётся в € 10 млн, сумма выкупа — € 35 млн.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:
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