Гари Линекер заразился коронавирусом
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Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер заразился коронавирусом.
«Долгое время меня это не касалось. Сегодня рано утром я вернулся из Кейптауна. Ещё в самолёте почувствовал недомогание. Приношу свои извинения людям, которые сидели рядом со мной, хотя я и был в маске в течение всего полёта, потому что не принимал пищу. Надеюсь, я не заразил никого из тех, кто летел со мной одним рейсом. Спасибо всем за поддержку, вы очень милые. А ещё спасибо прекрасным учёным за вакцины, ведь это значит, что я не буду серьёзно болеть и мешать нашей великолепной системе здравоохранения», — написал игрок в своём «твиттере».
Гари Линекер играл за «Лестер», «Эвертон», «Барселону» и «Тоттенхэм».
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