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Владислав Супряга: стараюсь чему-то учиться у Роналду, поэтому выбрал его номер

Владислав Супряга: стараюсь чему-то учиться у Роналду, поэтому выбрал его номер
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Украинский футболист «Сампдории» Владислав Супряга прокомментировал свой переход в итальянский клуб.

«Мне очень понравилось то, как меня встретили. Я не рассчитывал, что так встретят. Приятно, я удивлён. Нравится эта команда, я очень много матчей смотрел. Нравится город. «Сампдория» меня очень хотела, так что я рад, что здесь оказался. Я, наверное, больше скоростной форвард, который любит пространство, неплохо играю головой.

Постараюсь всё сделать, чтобы помочь команде. Я спокойный парень, который любит посидеть дома. Люблю большой теннис. Своим кумиром считаю Криштиану Роналду. Номер 7 – мой любимый номер, потому что он под ним играет. Я стараюсь чему-то учиться у него, поэтому выбрал именно его», – сказал Супряга в эфире клубного YouTube-канала.

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