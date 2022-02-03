Владислав Супряга: стараюсь чему-то учиться у Роналду, поэтому выбрал его номер

Украинский футболист «Сампдории» Владислав Супряга прокомментировал свой переход в итальянский клуб.



«Мне очень понравилось то, как меня встретили. Я не рассчитывал, что так встретят. Приятно, я удивлён. Нравится эта команда, я очень много матчей смотрел. Нравится город. «Сампдория» меня очень хотела, так что я рад, что здесь оказался. Я, наверное, больше скоростной форвард, который любит пространство, неплохо играю головой.

Постараюсь всё сделать, чтобы помочь команде. Я спокойный парень, который любит посидеть дома. Люблю большой теннис. Своим кумиром считаю Криштиану Роналду. Номер 7 – мой любимый номер, потому что он под ним играет. Я стараюсь чему-то учиться у него, поэтому выбрал именно его», – сказал Супряга в эфире клубного YouTube-канала.