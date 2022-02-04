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Мане считает, что опыт поможет Сенегалу в финале Кубка Африки

Мане считает, что опыт поможет Сенегалу в финале Кубка Африки
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Нападающий сборной Сенегала Садио Мане высказался перед финалом Кубка Африки.

«Опыт для команды — это полезно. Я думаю, что опыт играл важную роль с самого начала турнира. По ходу первенства мы столкнулись с множеством проблем из-за травм игроков и коронавируса. Всё это время для нас был непростой период, но опыт помог команде быть спокойнее. В прошлый раз мы дошли до финала Кубка Африки, у нас уже есть опыт выступления на финальных стадиях, так что мы попытаемся выиграть в этом году», — приводит слова Мане Reuters.

Сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, а Буркина-Фасо сыграет в матче за 3-е место. Соперником Сенегала станет победитель пары Камерун — Египет. Действующий победитель турнира — сборная Алжира.

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