Жиру сравнил экс-тренера «Арсенала» Венгера и нынешнего наставника «Милана» Пиоли
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35-летний французский нападающий «Милана» Оливье Жиру сравнил работу под руководством Арсена Венгера в «Арсенале» и выступления под наставничеством Стефано Пиоли за итальянский клуб.
«Венгер был очень опытным и очень, очень спокойным тренером. Он редко сердился или повышал голос. С другой стороны, Пиоли вкладывает в это столько страсти, что мне действительно нравится его темперамент. Он любит кричать, чтобы мотивировать нас», — цитирует Жиру Football Italia.
Жиру выступает за «Милан» с лета 2021 года, куда перешёл из «Челси». Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне Оливье принял участие в 20 матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
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