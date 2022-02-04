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Карло Анчелотти отреагировал на вылет «Реала» из розыгрыша Кубка Испании от «Атлетика»

Карло Анчелотти отреагировал на вылет «Реала» из розыгрыша Кубка Испании от «Атлетика»
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62-летний итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении «Королевского клуба» и вылете из Кубка Испании от «Атлетика» из Бильбао (0:1) на стадии 1/4 финала турнира.

«Нам больно, потому что мы хотим выиграть все соревнования, которые у нас есть. Мы выиграли Суперкубок, и у нас есть ещё два турнира, где мы занимаем хорошие позиции. Не думаю, что это поражение будет иметь последствия. Это поражение делает нас сильнее. Здесь было очень сложно играть. У нас были потери. Это правда, что они оказали сильное давление на Винисиуса, но это то, что происходит, в этом нет ничего нового.

Почему не играли Йович, Азар или Бэйл? По ходу матча из-за усталости пришлось заменить Крооса на Камавингу. После этого у меня ещё оставалась возможность внести изменения в игру, но я думал сделать это в дополнительное время. К сожалению, мы пропустили гол в конце матча, и у нас не осталось времени, чтобы дать поиграть другим футболистам. Почему мы вообще говорим об этих игроках, а не о Себальосе или Карвахале? Чтобы быть справедливыми, вы должны говорить о Себальосе и Вальехо, которые также не играли ни минуты.

Главная проблема, что «Реал» слишком много возился за пределами штрафной соперника. Необходимо было больше доставлять мяч в штрафную. Когда мы получали мяч, мы больше давили флангами. Мы говорили об этом в перерыве, но всё пошло не так, как мы хотели», — цитирует Анчелотти AS.

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