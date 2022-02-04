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В «Спартаке» рассказали о возможном возвращении Крала из «Вест Хэма»

В «Спартаке» рассказали о возможном возвращении Крала из «Вест Хэма»
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о возможном возвращении полузащитника Алекса Крала из «Вест Хэма».

«Однажды мы говорили об этом с Ваноли, но это был очень быстрый разговор. Когда я пришёл к мистеру в номер, мы говорили о четырёх опорных полузащитниках, но в реальности было около 25 кандидатов. Многие имена, которые упоминались в российских СМИ, были близки к правде. Мы рассматривали очень много различных вариантов, но не столь подробно. Что касается Крала, то пока я не знаю, что случится. Есть вероятность, что Алекс вернётся в «Спартак» летом. Из того, что я слышал о Крале, он фантастический профессионал, отличный игрок. Но его возвращение зависит от многих факторов, не стоит забывать о лимите на легионеров, который может измениться. Если же лимит поменяется, то как? А ещё возможно, что Алекс захочет продолжить играть в Англии. Так что пока рано о чём-то говорить», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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