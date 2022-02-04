Драматичная серия пенальти – в видеообзоре полуфинала Кубка Африки Камерун – Египет

В ночь с 3 на 4 февраля состоялся второй полуфинальный матч Кубка Африки между сборными Камеруна и Египта. Команды играли на стадионе «Пауля Бийя» в Яунде (Камерун). Противостояние завершилось со счётом 0:0 в основное время. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Египта.
Египтяне победили в серии со счётом 3:1. Благодаря этой победе национальная команда Египта завоевала путёвку в финал Кубка африканских наций.
Египет вышел в финал Кубка Африки, победив Камерун
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Ранее в финал Кубка африканских наций вышла сборная Сенегала, а Буркина-Фасо сыграет в матче за 3-е место с национальной командой Камеруна.
Действующий победитель турнира — сборная Алжира, которая на этом турнире не смогла выйти в 1/8 финала.
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