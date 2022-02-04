Каттани: Федун доволен тем, как «Спартак» поработал на трансферном рынке

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что владелец клуба Леонид Федун доволен работой красно-белых на трансферном рынке.
«Федун доволен тем, как клуб поработал на рынке. Но, конечно, определять всё будут только результаты команды. Я бы сравнил это с Формулой-1. Представьте: вы провели невероятно быстрый пит-стоп. Но это ещё не конец – впереди значительная часть гонки, всё решится на трассе, где важнее всего – приехать первым.
Саму игру обсуждали не так много времени. Мистер Федун дал несколько комментариев по персоналиям: думаю, в первую очередь он остался доволен отношением футболистов к делу. В особенности – игрой в обороне. Команда очень хорошо проявила себя в этом компоненте, хотя ребятам тяжело: сейчас настал момент наибольшей усталости, когда крайне сложно возвращаться на свои позиции, правильно реагировать на различные ситуации. И я рад, что мистер Федун оценил и увидел эту работу», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 4 февраля 2022
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