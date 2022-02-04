Фанаты ЦСКА объявили бойкот Fan ID

Активные болельщики московского ЦСКА выступили с заявлением о бойкоте Fan ID.
«1. Мы ни при каких условиях не станем оформлять FAN ID. А каждый «фанат», кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения.
2. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система FAN ID. То есть никаких «вписок» и прочих уловок – это вопрос принципа.
3. Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его.
4. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется «паспорт болельщика». Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а так же клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать!
Фанат проходил огонь, воду и «живые коридоры», ковал идеологию и традиции. Его травили по-разному – клеветой, запретами, абсурдными стереотипами. Но его голос и знамёна во все времена были главным украшением российского футбола.
С появлением FAN ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет «угрозой безопасности государства». Это коснётся всех – от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож. Мы призываем разделить нашу позицию каждого армейца!» — сказано в заявлении на официальном сайте фанатского объединения RBworld.
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