Денис Макаров рассказал, какой совет получил от Хабиба Нурмагомедова

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал, какой совет получил от бывшего российского бойца смешанных единоборств 33-летнего Хабиба Нурмагомедова.



«Осенью Хабиб назвал тебя «Ди Марией нашего футбола? Неожиданно и приятно, что он ходит на наши игры. А через пару месяцев мне посчастливилось познакомиться с ним вживую на боях в «Лужниках». Меня позвал туда друг Хабиба — он же и представил. Мне было очень приятно познакомиться с таким великим человеком, чемпионом UFC. При всём масштабе личности в общении он оказался простым человеком, открытым и добрым.



В основном говорили про футбол. Хабиб сказал: «Тебе нужно быть более физически сильным на поле». Совет такого человека — стимул ещё упорнее работать и развиваться», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.