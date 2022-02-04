«Бандиты пообещали сломать ноги, если сыграем не так, как надо». Микаелян — о футболе 90-х

Бывший нападающий сборной Армении и «Крыльев Советов» Карапет Микаелян рассказал о случаях криминала в российском футболе в 90-е годы. Помимо «Крыльев», футболист выступал за множество других клубов из России.

«Сталкивался с криминалом в футболе в 90-е? Чего греха таить, было дело. Но город и клуб называть не буду. Однажды к нам ночью залетели бандиты с дубинками. Собрали всех футболистов в столовой и говорят: «Если вы завтра не сыграете так, как нам надо — пообломаем всем ноги».

Нужно было победить или проиграть? Не хочу про это вспоминать, скажу так: хотели, чтобы мы сыграли так, как им надо. Я так понял, с другой командой была уже какая-то договорённость. К счастью, никому травмы не нанесли — только припугнули», — приводит слова Микаеляна Sport24.