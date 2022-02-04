Наставник «Монако» объяснил отсутствие Головина на тренировках команды

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман сообщил, что российский полузащитник монегасков Александр Головин заболел.
«На сегодняшний день Головин болен. Я не знаю, какой именно у него диагноз. Вскоре он будет сдавать тест на коронавирус», — приводит слова Клемана Madein Foot.
Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
Напомним, 31 января Головин вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом». Для 25-летнего россиянина это первое появление на поле в 2022 году. Полузащитник с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча монегасков.
- 4 февраля 2022
-
13:25
-
13:25
-
13:15
-
13:09
-
12:50
-
12:37
-
12:30
-
12:19
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:15
-
11:09
-
10:52
-
10:25
-
10:14
-
10:00
-
10:00
-
09:37
-
08:20
-
06:44
-
06:25
-
05:24
-
04:45
-
04:23
-
04:18
-
03:27
-
03:05
-
02:48
-
02:31
-
02:17
-
01:49
-
01:29
-
01:13