Тренер «Монако» доволен тем, что клуб никого не продал в трансферное окно

Наставник футбольного клуба «Монако» Филипп Клеман выразил удовлетворение тем, что клуб никого не продал в зимнее трансферное окно. За команду выступает и полузащитник сборной России Александр Головин.
«Я рад, что удалось сохранить всех игроков во время трансферного окна. С учётом матчей, которые будут идти один за одним, мне понадобятся все члены команды. Я хочу развивать игроков и хорошо работать с ними, чтобы расти на командном уровне. Затем иногда приходится сталкиваться с тем, что кто-то не может помочь команде, но я всегда стараюсь находить верное решение и не слишком обращаю внимание на сложности», — приводит слова Клемана официальный сайт клуба.
По словам Клемана, важно, чтобы игроки развивались: «Для меня сейчас важно дать игрокам возможность расти в игре, отлаживать автоматизм в действиях на поле и, чтобы все чувствовали себя хорошо как с психологической, так и с физической стороны. Если говорить только о результатах, то у игроков нет возможности развиваться, если они сосредотачиваются только на этой цели. Мне действительно хочется, чтобы мы сосредоточились на своей манере игры. Результаты последуют, если мы будем хорошо работать. Я хочу, чтобы мои игроки были сосредоточены на том, что они должны делать на поле».
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