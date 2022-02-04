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Карпин назвал футболистов «Динамо», которых может рассмотреть для сборной России

Карпин назвал футболистов «Динамо», которых может рассмотреть для сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о футболистах «Динамо», которые могут попасть в национальную команду.

«Пристально слежу за командами, где много кандидатов в национальную сборную. За «Динамо» слежу, в «Зените» их ещё больше, смотрю за ЦСКА и «Спартаком». Понятно, что за этими командами хочешь или не хочешь, приходится смотреть больше, чем за другими.

Кого ещё рассматриваем в сборную из «Динамо», кроме Фомина, Смолова, Тюкавина, Макарова и Захаряна? Скопинцева, возможно, будем рассматривать, если он будет играть и будет играть хорошо, то почему нет. Тот же Грулёв. Лесовой пока, к сожалению, на поле в этом году не выходил, посмотрим.

Мой тренерский стиль похож на стиль Шварца? Да, возможно. Потому что мы тоже играем по схеме 4-3-3 и, общаясь с ребятами, узнаёшь, что требования, которые ставит Шварц, они во многом похожи», — рассказал Карпин в видео в «твиттере» «Динамо».

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