Карпин назвал футболистов «Динамо», которых может рассмотреть для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о футболистах «Динамо», которые могут попасть в национальную команду.



«Пристально слежу за командами, где много кандидатов в национальную сборную. За «Динамо» слежу, в «Зените» их ещё больше, смотрю за ЦСКА и «Спартаком». Понятно, что за этими командами хочешь или не хочешь, приходится смотреть больше, чем за другими.



Кого ещё рассматриваем в сборную из «Динамо», кроме Фомина, Смолова, Тюкавина, Макарова и Захаряна? Скопинцева, возможно, будем рассматривать, если он будет играть и будет играть хорошо, то почему нет. Тот же Грулёв. Лесовой пока, к сожалению, на поле в этом году не выходил, посмотрим.



Мой тренерский стиль похож на стиль Шварца? Да, возможно. Потому что мы тоже играем по схеме 4-3-3 и, общаясь с ребятами, узнаёшь, что требования, которые ставит Шварц, они во многом похожи», — рассказал Карпин в видео в «твиттере» «Динамо».