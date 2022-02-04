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Стали известны условия перехода Косты в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Стали известны условия перехода Косты в «Лос-Анджелес Гэлакси»
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Стали известны условия перехода полузащитника «Гремио» Дугласа Косты в «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, бразилец сначала перейдёт в клуб из МЛС из «Ювентуса», которому принадлежат права на игрока, на правах аренды, срок которой истечёт летом 2022 года. Затем Коста перейдёт в «Гэлакси» на правах свободного агента. Контракт будет действовать до 2023 года.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник провёл 26 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. «Гремио» по итогам сезона не удалось сохранить прописку в высшем дивизионе, клуб вылетел в бразильскую Серию B.

Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр». Также полузащитник выступал за «Баварию» и «Ювентус».

«Лос-Анджелес Гэлакси» в прошедшем сезоне МЛС занял 8-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф. Победителем турнира стала команда «Нью-Йорк Сити».

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