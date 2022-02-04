Нападающий «Химок» расторг контракт с командой

Нападающий «Химок» Камран Алиев расторг контракт с командой и перешёл в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба на официальном сайте.

«Для меня «Химки» — это родной клуб. Я навсегда запомню время, проведённое в команде. «Химки» дали мне дорогу в большой футбол: я надевал красно-чёрную футболку в школе, играл за молодёжку, выступал за главную команду, забивал в Премьер-Лиге. Это действительно незабываемые эмоции, которые останутся со мной на протяжении всей карьеры. Хочу отметить, что в этом клубе всегда был хороший коллектив и потрясающая взаимопомощь в команде. Уходить непросто, но я от души хочу поблагодарить болельщиков, которые меня поддерживали. Спасибо всем тренерам, с которыми я работал. Благодарю партнёров, административный штаб и всех сотрудников клуба. Желаю клубу решения поставленных задач! Спасибо за всё, буду скучать», — приводит слова Алиева пресс-служба «Химок».



23-летний российский нападающий провёл первую часть сезона в аренде в хабаровском клубе. Ранее «Чемпионат» первым писал об уходе Алиева в «СКА-Хабаровск».