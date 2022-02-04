«Ювентус» оставит Морату в команде, если «Атлетико» снизит сумму выкупа

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората, арендованный «Ювентусом», может остаться в итальянской команде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри продолжает рассчитывать на испанского футболиста, о чём сообщил самому игроку и руководству. «Ювентус» имеет право выкупа Мораты в конце сезона за € 35 млн, которое они не хотят активировать. Итальянский клуб готов заплатить € 20 млн. Однако такое предложение не готовы рассматривать в «Атлетико».



Ранее стало известно, что агент Мораты пытался договориться о переходе своего клиента в «Барселону» в январе, но «Атлетико» не собирался укреплять соперника по чемпионату Испании.



В нынешнем сезоне Мората в 29 матчах забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

«Атлетико» одержал волевую победу над «Валенсией»:

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