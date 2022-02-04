Агент Миранчука: Гасперини обращает на Лёшу больше внимания, беседует на отвлечённые темы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини стал чаще общаться с полузащитником Алексеем Миранчуком. Об этом «Чемпионату» сообщил агент игрока Вадим Шпинёв.
«Последнее время Миранчук чувствует, что главный тренер стал по-другому к нему относиться. У Гасперини правило ― особо не общаться с футболистами, но он начал разговаривать с Лёшей на разные и отвлечённые темы. Тренер начал обращать больше внимания на Алексея.
Лёша находится в серьёзном клубе. С каждым днём у него прибавляется уверенность в собственных силах. Это мотивирует не опускать руки, а наоборот, доказывать, что он нужен клубу. У него нет никаких колебаний. Да, был период, когда Миранчук задумывался об аренде. Сейчас, если бы Лёша упирался, трансфер в «Лацио» можно было бы сделать, но он очень достойно и без всяких разочарований принял нежелание «Аталанты» продавать его. Он не собирается покидать клуб. Алексей настроен на борьбу за стартовый состав, у него всё хорошо», — рассказал Шпинёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 4 февраля 2022
-
22:35Ашот Хачатурянц заразился коронавирусом Эксклюзив
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:30
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:21
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:49
-
18:33
-
18:22
-
18:17
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:43
-
17:39