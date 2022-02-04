Агент Миранчука: Гасперини обращает на Лёшу больше внимания, беседует на отвлечённые темы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини стал чаще общаться с полузащитником Алексеем Миранчуком. Об этом «Чемпионату» сообщил агент игрока Вадим Шпинёв.



«Последнее время Миранчук чувствует, что главный тренер стал по-другому к нему относиться. У Гасперини правило ― особо не общаться с футболистами, но он начал разговаривать с Лёшей на разные и отвлечённые темы. Тренер начал обращать больше внимания на Алексея.



Лёша находится в серьёзном клубе. С каждым днём у него прибавляется уверенность в собственных силах. Это мотивирует не опускать руки, а наоборот, доказывать, что он нужен клубу. У него нет никаких колебаний. Да, был период, когда Миранчук задумывался об аренде. Сейчас, если бы Лёша упирался, трансфер в «Лацио» можно было бы сделать, но он очень достойно и без всяких разочарований принял нежелание «Аталанты» продавать его. Он не собирается покидать клуб. Алексей настроен на борьбу за стартовый состав, у него всё хорошо», — рассказал Шпинёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.