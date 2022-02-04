Рюдигер отклонил все попытки «Челси» продлить с ним контракт

Лондонский «Челси» предложил новый контракт защитнику Антонио Рюдигеру, но немецкий футболист вновь отклонил все предложения от английского клуба. Об этом сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, «Челси» предложил Рюдигеру контракт с зарплатой в € 236 тыс. в неделю. Ранее клуб предлагал футболисту зарплату в € 166 тыс., но Рюдигер остался недоволен таким предложением и отклонил его. В настоящее время защитник зарабатывает € 118 тыс. в неделю и хочет значительного повышения своей заработной платы. Сообщается, что Рюдигер может получить зарплату в районе 473 тыс. в новом клубе, если покинет «Челси» свободным агентом в конце сезона.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23 туре чемпионата Англии:
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