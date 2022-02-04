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Рюдигер отклонил все попытки «Челси» продлить с ним контракт

Рюдигер отклонил все попытки «Челси» продлить с ним контракт
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Лондонский «Челси» предложил новый контракт защитнику Антонио Рюдигеру, но немецкий футболист вновь отклонил все предложения от английского клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, «Челси» предложил Рюдигеру контракт с зарплатой в € 236 тыс. в неделю. Ранее клуб предлагал футболисту зарплату в € 166 тыс., но Рюдигер остался недоволен таким предложением и отклонил его. В настоящее время защитник зарабатывает € 118 тыс. в неделю и хочет значительного повышения своей заработной платы. Сообщается, что Рюдигер может получить зарплату в районе 473 тыс. в новом клубе, если покинет «Челси» свободным агентом в конце сезона.

«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23 туре чемпионата Англии:

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