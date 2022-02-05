«Марсель», проигрывая «Анже» со счётом 0:2 к 11-й минуте, забил 5 голов и одержал победу

Сегодня, 5 февраля, состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Анже». Команды играли на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Противостояние завершилось со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 8-й минуте открыл игрок гостей Анжело Фюльжини. Через 3 минуты преимущество укрепил Набиль Бенталеб. Однако уже через 7 минут Аркадиуш Милик сократил отставание в счёте. Ещё через 3 минуты Жерсон сравнял счёт — 2:2.

На 70-й минуте Аркадиуш Милик оформил дубль, выведя хозяев вперёд. К 78-й минуте поляк оформил хет-трик. Итоговый счёт в игре на 85-й минуте установил Дженгиз Ундер — 5:2.

«Марсель» набрал 43 очка в 23 играх чемпионата. «Анже» располагается на 12-м месте в чемпионате.