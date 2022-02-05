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Рангник прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/16 финала Кубка Англии

Рангник прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/16 финала Кубка Англии
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии. В 1/16 финала «красные дьяволы» в серии послематчевых пенальти проиграли «Мидлсбро».

«Невероятно разочарован, мы должны были победить и завершить игру в первом тайме. Перекладина, штанга, нереализованный пенальти и множество моментов. Счёт должен был быть 2:0 или 3:0. Мы пропустили гол, который я не понимаю, почему засчитали. Там была рука», — приводит слова Рангника BBC.

Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти «Манчестер Юнайтед» уступил со счётом 7:8. Единственный удар — у «МЮ» — не реализовал Энтони Эланга.

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Челси» со счётом 1:0.

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