Бывший украинский легионер «СКА-Хабаровск» Дедечко подписал контракт с эстонским «Трансом»

Украинский футболист Денис Дедечко, известный в России по выступлениям за «СКА-Хабаровск» и другие команды, подписал контракт с клубом высшей лиги Эстонии «Транс» (Нарва).
«Столько снега, сколько здесь, я пока нигде не видел. Даже в Хабаровске меньше. Мне, конечно, говорят, что это случайность, бывают и бесснежные зимы. Но количество снега действительно удивило. На данный момент это первая эмоция, которая связана с Эстонией», — поделился впечатлениями 34-летний футболист в интервью официальному сайту «Транса».
Последним клубом воспитанника киевского «Динамо» Дедечко, который в 2017 году забил гол ЦСКА в российской высшей лиге, был армянский «Ноа».
Украинский футболист, в активе которого один матч за национальную сборную, помимо выступлений в Хабаровске, играл и за другие российские клубы — «Луч-Энергию», «Амкар» и «Краснодар».
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