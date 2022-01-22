Много лет выступавший в России украинец Дедечко может продолжить карьеру в Эстонии

Украинский футболист Денис Дедечко, известный в России по выступлениям за «СКА-Хабаровск» и другие команды, приехал на просмотр в клуб высшей лиги Эстонии «Транс» (Нарва).



Если в России 34-летний футболист играл на позиции полузащитника, то в «Трансе» его рассматривают как центрального защитника, сообщает официальный сайт эстонского клуба.



Главным тренером «Транса» является российский специалист Алексей Ерёменко. По словам исполнительного директора нарвского клуба Константина Бурдакова, приезд Дедечко на просмотр стал возможен благодаря личным связям тренера.



«Посмотрим, как будут обстоять с ним дела, но я думаю, что это очень интересный игрок, который наверняка может усилить нашу команду», — сказал Бурдаков в интервью порталу Soccernet.ee.



Последним клубом Дедечко, который в 2017 году забил гол ЦСКА в российской высшей лиге, был армянский «Ноа».



Украинский футболист, в активе которого один матч за сборную, помимо выступлений в Хабаровске играл и за другие российские клубы — «Луч-Энергию», «Амкар» и «Краснодар».

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