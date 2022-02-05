Маньяков: «Кристал Пэлас» никого не взял. Интерес к Фомину конкретный, они к нему вернутся

Известный агент Александр Маньяков, представляющий интересы 24-летнего российского полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны клуба чемпионата Англии – «Кристал Пэлас».

«Очень важно, чтобы «Динамо» попало в еврокубки и удачно там выступило. И нам очень важны сейчас игры за сборную. Если Даниил себя проявит в мартовских играх и национальная команда пробьётся в Катар, думаю, вероятность его ухода летом возрастёт кратно. «Кристал Пэлас» внимательно следит за ним. У этой команды была цель номер один – ван де Бек. Потому что они хотели проверенное качество, хотели взять футболиста из английской лиги. Но он перешёл в «Эвертон». А брать русского в последний день трансферного окна практически невозможно. Потому что такой трансфер связан с целым ворохом организационных проблем – визы, медосмотр, подписание контракта, разрешение на работу. Это очень сложно сделать в один день.

Сегодня разговаривал с партнёрами по этому вопросу, они сказали, что «Кристал Пэлас» никого не взял. И сказали, что к обсуждению Даниила Фомина вернутся, интерес к нему конкретный. Если будет удачная европейская кампания в рядах сборной России, этот интерес умножится на два», — приводит слова Маньякова «Комсомольская правда».

«Ливерпуль» обыграл на выезде «Кристал Пэлас».

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Даниил Фомин является воспитанником «Краснодара». Он выступает за московское «Динамо» с 2020 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Фомин провёл 19 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.