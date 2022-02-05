«Что-то пошло не так». Конте раскритиковал действия «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал действия клуба на трансферном рынке в январе.
«Конечно, это было странно. Было странно отправлять в аренду четырёх футболистов и продавать одного игрока в зимнее трансферное окно. Что-то пошло не так. Это означает, что в прошлом мы допустили ошибку. Нужно проанализировать это, чтобы понять причину. Обычно команды приобретают футболистов, чтобы усилиться. Но если вы отправляете в аренду игроков, которых купили в последние два-три года, возможно, вы сделали что-то не так в прошлом», — приводит слова Конте Goal.com.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 36 очков в 20 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (57).
«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Английская Премьер-лига — 2021/2022. 23-й тур:
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