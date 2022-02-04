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Конте прокомментировал аренду Кулушевски из «Ювентуса»

Конте прокомментировал аренду Кулушевски из «Ювентуса»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал переход в команду полузащитника итальянского «Ювентуса» Деяна Кулушевски на правах аренды до конца следующего сезона.

«На трансферном рынке мы должны уделять больше внимания подписанию игроков. Это приобретает принципиальное значение.

Кулушевски — хороший футболист. Он ещё очень молод, но имеет большой талант. Кулушевски может играть «девятку», «десятку» или на фланге. Хороший игрок», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Тоттенхэм» заплатит за аренду футболиста € 10 млн. Летом 2022 года английский клуб сможет выкупить футболиста за € 35 млн, летом 2023-го — за € 40 млн.

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