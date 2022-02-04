Конте прокомментировал аренду Кулушевски из «Ювентуса»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал переход в команду полузащитника итальянского «Ювентуса» Деяна Кулушевски на правах аренды до конца следующего сезона.
«На трансферном рынке мы должны уделять больше внимания подписанию игроков. Это приобретает принципиальное значение.
Кулушевски — хороший футболист. Он ещё очень молод, но имеет большой талант. Кулушевски может играть «девятку», «десятку» или на фланге. Хороший игрок», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Тоттенхэм» заплатит за аренду футболиста € 10 млн. Летом 2022 года английский клуб сможет выкупить футболиста за € 35 млн, летом 2023-го — за € 40 млн.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 4 февраля 2022
-
18:17
-
18:13
-
18:00
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:23
-
17:19
-
16:53
-
16:52
-
16:43
-
16:39
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:35
-
15:29
-
15:16
-
15:00
-
14:59
-
14:53
-
14:46
-
14:21
-
14:18
-
14:15
-
14:02
-
13:56
-
13:45
-
13:25
-
13:25
-
13:15
-
13:09
-
12:50
-
12:37
-
12:30