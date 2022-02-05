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Дэвид Мойес: Деклан Райс — лучший хавбек Европы для меня

Дэвид Мойес: Деклан Райс — лучший хавбек Европы для меня
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес оценил игру полузащитника клуба Деклана Райса.

«Райс – на одном уровне с лучшими футболистами, с которыми я работал. И его возраст позволяет ему продолжать прогрессировать. У него есть потенциал прибавить и стать ещё более зрелым.

У него действующий контракт, и мы очень довольны, что он с нами. Он как специальное издание, таких не так много. Для меня он играет на уровне любого другого полузащитника в Европе.

Под специальным изданием я имею в виду то, что таких игроков не так много. Это как купить то, что существует в ограниченном количестве. Для меня он особенный игрок и, возможно, лучший хавбек Европы прямо сейчас», – цитирует Дэвида Моейса Football London.

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