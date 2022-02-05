«Челси» в дополнительное время обыграл «Плимут Аргайл» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Плимут Аргайл». Хозяева одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился защитник гостей Макаулей Гиллесфи, ему ассистировал Джордан Хаутон.



На 41-й минуте защитник синих Сесар Аспиликуэта сравнял счёт с передачи Мэйсона Маунта. В основное время команды не смогли выявить победителя.



На 105+1 минуте забил защитник «Челси» Маркос Алонсо, принеся своей команде победу. Голевой пас на счету Кая Хаверца.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Саймон Хупер. Ему помогали Нил Дэвис и Дерек Итон. Резервный рефери — Энди Дэвис.

Таким образом, «Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Плимут Аргайл» завершил участие в турнире.