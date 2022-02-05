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«Челси» в дополнительное время обыграл «Плимут Аргайл» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Челси» в дополнительное время обыграл «Плимут Аргайл» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
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Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Плимут Аргайл». Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился защитник гостей Макаулей Гиллесфи, ему ассистировал Джордан Хаутон.

На 41-й минуте защитник синих Сесар Аспиликуэта сравнял счёт с передачи Мэйсона Маунта. В основное время команды не смогли выявить победителя.

На 105+1 минуте забил защитник «Челси» Маркос Алонсо, принеся своей команде победу. Голевой пас на счету Кая Хаверца.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Саймон Хупер. Ему помогали Нил Дэвис и Дерек Итон. Резервный рефери — Энди Дэвис.

Таким образом, «Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Плимут Аргайл» завершил участие в турнире.

Кубок Англии. 1/16 финала
05 февраля 2022, суббота. 15:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
ДВ
Плимут Аргайл
Плимут
0:1 Гиллесфи – 8'   1:1 Аспиликуэта – 41'   2:1 Алонсо – 105+1'
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