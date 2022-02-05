«Уотфорд» зимой пытался купить защитника «Манчестер Юнайтед»

«Уотфорд» в зимнее трансферное окно осуществил попытку перехода защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса. Главный тренер «шершней» Рой Ходжсон является большим поклонником игры английского футболиста, но клуб не сумел осуществить сделку. Об этом сообщает Football Insider.

В начале января Джонс принял участие в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». До этого его последней игрой за клуб был матч 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0), который прошёл 26 сентября 2020 года. Причиной долгого отсутствия защитника стала тяжёлая травма колена.



Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет € 4 млн. Контракт Фила Джонса с «МЮ» истекает в 2023 году.

«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма» в 23-м туре АПЛ:

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