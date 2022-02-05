Хави: «Атлетико» Симеоне – не образец для стиля «Барсы». Фанаты его не приняли бы

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о мадридском «Атлетико».



«Атлетико» Симеоне – это не образец для стиля «Барсы». Не думаю, что фанаты примут стиль игры «Атлетико». Он нам не подходит. Это не значит, что он не конкурентоспособный, но люди бы не поняли, если бы мы закрылись низким блоком из 11 игроков.



Можно играть по-разному. «Атлетико» дважды побеждал в чемпионате и почти выиграл Лигу чемпионов в очень специфичном стиле, но это не стиль «Барсы». Это не значит, что я не уважаю Симеоне как тренера или то, как он мотивирует своих игроков. Он прекрасный тренер, это не критика. Но вы бы первыми не поняли этот стиль», — цитирует Хави Sport.es.



«Барселона» набрала 35 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Реал» (50). Мадридский «Атлетико» (36) — на 4-м месте. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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