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«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
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Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Этихад» в городе Манчестер в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал «Фулхэм». Хозяева одержали победу – 4:1.

На 4-й минуте полузащитник «дачников» Фабиу Карвалью открыл счёт, ему ассистировал Гарри Уилсон. Через две минуты хавбек «горожан» Илкай Гюндоган сравнял счёт, голевой пас оформил Рияд Марез.

На 13-й минуте защитник «Сити» Джон Стоунз вывел свою команду вперёд, результативную передачу сделал Кевин Де Брёйне. На 53-й минуте Марез реализовал пенальти в ворота «Фулхэма». Через четыре минуты Марез оформил дубль, голевую передачу отдал Де Брёйне.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Фулхэм» завершил участие в турнире.

Кубок Англии. 1/16 финала
05 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Фулхэм
Лондон
0:1 Карвалью – 4'   1:1 Гюндоган – 6'   2:1 Стоунз – 13'   3:1 Марез – 53' (пен)   4:1 Марез – 57'
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