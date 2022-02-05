«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
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Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Этихад» в городе Манчестер в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал «Фулхэм». Хозяева одержали победу – 4:1.
На 4-й минуте полузащитник «дачников» Фабиу Карвалью открыл счёт, ему ассистировал Гарри Уилсон. Через две минуты хавбек «горожан» Илкай Гюндоган сравнял счёт, голевой пас оформил Рияд Марез.
На 13-й минуте защитник «Сити» Джон Стоунз вывел свою команду вперёд, результативную передачу сделал Кевин Де Брёйне. На 53-й минуте Марез реализовал пенальти в ворота «Фулхэма». Через четыре минуты Марез оформил дубль, голевую передачу отдал Де Брёйне.
Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Фулхэм» завершил участие в турнире.
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