Помощник Тухеля: Кепа умеет считывать мысли и намерения игроков соперника

Арно Михелс, помощник главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, прокомментировал победу над «Плимутом» (2:1 ДВ) в 1/16 финала Кубка Англии.

Тухель не смог присутствовать на матче, так как заразился коронавирусом.

«К 60-й минуте мы могли вести со счётом 3:1 и не использовали множество моментов, кроссов и передач в штрафную. Нам не повезло трижды угодить в каркас ворот соперника, но, в то же время, мы фактически забили автогол, создав себе определённые трудности. Более того, в концовке матча мы привезли себе пенальти, но всё же в кубковом матче главная задача — пройти дальше, и с ней мы справились.

Кепа? Дело не только в пенальти, но и в его выступлении в целом. Он сыграл великолепно. Последние встречи он проводит на высоком уровне, демонстрируя надёжную игру. Я доволен им. Он великолепный игрок и человек, который постоянно доказывает свой уровень и свою надёжность на тренировках и заслуживает доверия.

У него отличная статистика в отношении пенальти, и он уже неоднократно доказывал это, дважды в Кубке Лиги и в Суперкубке Европы против «Вильярреала». Даже на тренировке его сложно переиграть. Он умеет считывать мысли и намерения игроков соперника, и сегодня это помогло ему удержать для нас победный счёт», — цитирует Михелса сайт «Челси».