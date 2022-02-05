Бийол хочет победу над «Спартаком» в качестве подарка на день рождения
Поделиться
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу в товарищеском матче над «Норшелланном» (1:0) в товарищеском матче.
«Победу над «Норшелланном» можно считать подарком на день рождения? Нет, нужно обыграть «Спартак», вот это будет подарок. А сегодня — обычная игра на сборах», — приводит слова Бийола пресс-служба московского клуба в «Телеграме».
Cегодня, 5 февраля, Бийолу исполнилось 23 года. В нынешнем сезоне словенский футболист в 17 матчах Российской Премьер-лиги забил один гол и отдал одну голевую передачу. Соглашение Бийола и российской команды истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3.5 млн.
Матч «Спартак» — ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ состоится 26 февраля.
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
21:38
-
21:31
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:46
-
20:42
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:21
-
20:07
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:47
-
19:43
-
19:19
-
19:18
-
19:15
-
19:02
-
18:54
-
18:45
-
18:38
-
18:28
-
18:22
-
18:20
-
18:19
-
18:08
-
18:07
-
17:55
-
17:54
-
17:50
Партнерский контент