Бийол хочет победу над «Спартаком» в качестве подарка на день рождения

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу в товарищеском матче над «Норшелланном» (1:0) в товарищеском матче.



«Победу над «Норшелланном» можно считать подарком на день рождения? Нет, нужно обыграть «Спартак», вот это будет подарок. А сегодня — обычная игра на сборах», — приводит слова Бийола пресс-служба московского клуба в «Телеграме».



Cегодня, 5 февраля, Бийолу исполнилось 23 года. В нынешнем сезоне словенский футболист в 17 матчах Российской Премьер-лиги забил один гол и отдал одну голевую передачу. Соглашение Бийола и российской команды истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3.5 млн.



Матч «Спартак» — ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ состоится 26 февраля.

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