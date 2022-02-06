«ПСЖ» не исключил Вейналдума с заявки на Лигу чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдум останется в заявке команды на плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает Get French Football News в «Твиттере».
Ранее в СМИ появилась информация, что нидерландский футболист будет исключён из заявки французской команды на плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира ПСЖ» встретится с мадридским «Реалом».
31-летний Вейналдум стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что футболист недоволен количеством игрового времени во Франции, поэтому рассматривает возможность возвращения в АПЛ, где он показывал свой лучший футбол.
В нынешнем сезоне в 25 матчах во всех турнирах Вейналдум забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт Жоржиньо с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
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