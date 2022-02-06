«Монако» без Головина одержал победу над «Лионом»

«Монако» одержал победу над «Лионом» в матче 23-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Уже на 2-й минуте счёт открыл Жан Лукас, ему ассистировал Виссам Бен-Йеддер. На 27-й минуте забил сам Бен-Йеддер, голевая передача на счету Софьяна Диопа.

«Монако» набрал 36 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Лион» (34) идёт на восьмой позиции.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу. Ранее главный тренер монегасков Филипп Клеман сообщил, что футболист заболел.

Напомним, 31 января Головин вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом». Для 25-летнего россиянина это было первое появление в 2022 году. Полузащитник с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча монегасков.