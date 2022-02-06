«Поддержка команды не преступление!» Фанаты «Сочи» объявили бойкот Fan ID

Активные болельщики футбольного клуба «Сочи» выступили с заявлением о бойкоте Fan ID.
«Активными фанатами ФК «Сочи» было принято единогласное решение о выражении протеста, направленного против очередного ярлыка. Мы не собираемся делать документы, ограничивающие посещение футбольных матчей, и полностью отказываемся принимать навязываемые нам правила, идентификаторы, паспорта и закон о Fan ID.
Будучи частью фанатской субкультуры, мы считаем абсолютно недопустимым быть на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр. Театр, в котором совершенно любой неугодный властям болельщик может быть «отстранён» без объяснения причины уполномоченным лицом.
Мы любим и всегда будем любить «Сочи» всем сердцем. Мы всегда поддерживаем нашу команду и продолжим болеть за неё до конца, но с момента вступления данного ограничивающего закона в силу и до ухода его в забвение мы полностью отказываемся от посещения мероприятий, где будет применяться данный ярлык.
Поддержка любимой команды не преступление», — заявили представители BS Squad в «инстаграме» объединения.
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