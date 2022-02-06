Давидс: нравится этот серб, но футболка «Ювентуса» тяжёлая — не такая, как у «Фиорентины»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Эдгар Давидс прокомментировал переход в туринский клуб нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

«Мне нравится этот серб, но футболка «Ювентуса» тяжёлая и не такая, как у «Фиорентины». Теперь мы увидим, чего он на самом деле стоит как футболист. В «Ювентусе» нельзя ошибаться. Играть в других командах намного проще, но когда ты носишь футболку «Ювентуса», «Милана» или «Интера» — всё по-другому. Ты должен постоянно побеждать», — приводит слова Давидса Calciomercato.

Ранее сообщалось, что «фиалки» получат от «Ювентуса» за Влаховича € 70 млн. Ещё € 10 млн будут выплачены в качестве бонусов. Агентские сборы составили € 11,6 млн.

Влахович стал игроком «Фиорентины» в 2018 году, перейдя в команду из сербского «Партизана». В нынешнем сезоне в 21 матче итальянской Серии А Душан забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи. Также на счету футболиста три гола в трёх матчах Кубка страны. Контракт Влаховича с флорентийским клубом истекал в 2023 году.