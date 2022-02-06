Фёдор Чалов попал в стартовый состав «Базеля» на матч чемпионата Швейцарии со «Сьоном»

Сегодня, 6 февраля, в матче 20-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» встретится со «Сьоном». Игра пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15.

Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов выйдет на поле в стартовом составе.

Напомним, Чалов перешёл в «Базель» на правах аренды из московского ЦСКА. Арендное соглашение 23-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022 и не имеет опции полноценного выкупа.

В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 команда заняла первое место.